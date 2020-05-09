Генри Сехудо – Доминик Крус: прогноз Романа Мазурова на бой UFC 249

Известный комментатор Роман Мазуров дал прогноз на бой Генри Сехудо (США) – Доминик Крус (США) на UFC 249.

Ставка: победа Круса за 1.45.

«Доминик Круз – настоящая легенда боев смешанного стиля, настоящая легенда UFC. До поражения от Коди Гарбрандта никому не проигрывал 9 лет. Да, были паузы, травмы и так далее, но сути это не меняет – он был абсолютным топом. Реальным Доминатором, который уничтожал соперников. Затем завершил карьеру. И вот спустя 4 года появляется информация, что Доминик Круз, который спокойно сидел на пенсии, будет биться за пояс.

Генри Сехудо находится в топе. Он на коне. Чемпион легчайшего веса сейчас будет проводить защиту. Генри Сехудо, несмотря на все заморочки, является олимпийским чемпионом по борьбе, смог нанизать на эти навыки очень серьезную ударную технику. Ведь просто так победить Могучего Мышонка не получилось бы, правда? Или выиграть за 35 секунд у Ти Джей Диллашоу тоже не вышло бы. Все прекрасно помнят его бой с Марлоном Мораисом, где Сехудо опять оказался выше всех. Он действительно в топе, в тренде.



Чего ждать от Сехудо, понятно. В какой форме будет после четырехлетнего простоя Доминик Круз, не ясно. Доминику Крузу уже 35 лет. Помним, как сильно он замедлился, как нездорово выглядел в бою с Гарбрандтом. Это дает надежду, что Доминик Круз выйдет каким-то другим в противостоянии с Сехудо? Нет. У него будет преимущество в габаритах. Генри Сехудо мало боев проводил в категории 61 кг, Доминик Круз для него – более привычный вес, но, опять же, 4 года простоя, травмы. Дерётся с человеком, который сейчас явно в топе, в гораздо лучшей форме. По-моему, явный фаворит — Генри Сехудо. Убежден, именно он одержит победу и сохранит звание чемпиона".