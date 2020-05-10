«Ислочь» — «Белшина»: прогноз Константина Генича на матч 8-го тура чемпионата Беларуси

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» — «Белшина».



Ставка: победа «Белшины» с форой (+1) за 1.70.



«Сложный матч. Да, «Белшина» на последнем месте, набрала всего 2 очка, 13 мячей пропущено, ни одной победы не одержано. Но команда не наиграла на последнее место. Во многих матчах «Белшина» смотрелась неплохо. Где-то откровенно не везло. В последнем туре бобруйская команда дома проиграла брестскому «Динамо (0:3), но как не забили в первом тайме при таком количестве моментов, не очень понятно.



«Белшина» до матча с Брестом регулярно забивала. Честно говоря, предполагал, что и Бресту забьют, но не сложилось.



«Ислочь» после четырех пропущенных мячей от «Шахтера» наверняка внесет коррективы. Не сказать, что команда Виталия Жуковского много пропускает. Но, если проигрывает, минимум три пропускает. По три пропустили от «Динамо-Бреста», «Слуцка», четыре — от «Шахтера». Но там в конце уже бросили играть.



Здесь домашний матч «Ислочи». В прошлом году они с «Белшиной» не играли. Бобруйска не было в Высшей лиге. В 2016-м в Бобруйске была ничья, и на выезде «Белшина» не проиграла. Из того, что видел в исполнении «Белшины», мне кажется, она навяжет борьбу «Ислочи». Может быть, много голов ждать не стоит. Взял бы тотал меньше. Но для ставки предложу вариант «Белшина» с форой +1». Был бы вариант с форой +1,5 за высокий коэффициент, сыграл бы его. Что-то мне подсказывает, что «Белшина» может не проиграть».



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