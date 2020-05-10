«Смолевичи» — БАТЭ: прогноз Александра Аксёнова на матч Высшей лиги Беларуси

Известный комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Смолевичи» — БАТЭ.
Ставка: победа БАТЭ с форой (-1.5) за 1.89.
«Встреча «Смолевичей» и БАТЭ — это битва Давида и Голиафа, в которой наверняка победит более опытный и могучий боец. И вряд ли стоит ждать сенсаций. Во-первых, после крайне неудачного старта многолетний чемпион, а борисовский коллектив пятнадцать раз становился лучшим, набрал форму и имеет победную серию из пяти матчей. Плюс недавно состоялся очередной выход в финал Кубка Беларуси.
Во-вторых, «Смолевичи» — явный аутсайдер чемпионата, на команду давит 9-матчевая серия без побед. Коллектив пытается показывать комбинационный футбол, но кадрового ресурса для этого не хватает. В этом смысле БАТЭ превосходит конкурента. По составу борисовцы сильны, будут доминировать и наверняка победят с запасом. Мой прогноз на матч «Смолевичи» — БАТЭ — победа БАТЭ с форой минус 1.5».
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