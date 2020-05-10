«Динамо-Брест» — «Динамо» Минск: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Динамо» Минск.



Ставка: тотал меньше 1 мяча в первом тайме за 1.70.



«Динамовское противостояние — Брест против Минска. Вроде как, с одной стороны, это дерби, а с другой — никакое это не дерби. Если посмотреть на последние матчи между этими командами, то здесь не отдашь кому-то предпочтение. В прошлом сезоне Брест выиграл в Минске — 3:1, а в Бресте столичная команда победила — 2:1. До этого были два ничейных результата по 1:1. Ещё раньше команды обменялись домашними победами по 1:0.



Минск при Леониде Кучуке начал бодро, обыграл «Смолевичи» на выезде, а потом было домашнее поражение от лидера — «Слуцка» (1:2). Правда, динамовцы не забили пенальти, да и вообще играли лучше, но «Слуцк» грамотно подловил соперника. Вспоминая, как реагировал Кучук на неудачи, думаю, против чемпиона на выезде Минск в открытый футбол играть не будет. Кучук попытается расставить свои знаменитые капканы. Не исключено, что в эти капканы Брест и угодит.



Низ напрашивается, если честно. Можно попробовать сыграть и ничейный результат. У брестского «Динамо» пока только одна ничья — со «Смолевичами» в первом туре. А минское «Динамо» ещё ни разу не играло вничью, если рассматриваем чемпионат.



Думаю, очень осторожная будет игра. Брест уже нарвался на контратаки «Шахтёра» и проиграл — 0:2. Выводы должен он сделать. Ну и даже победа над «Белшиной» (3:0) как-то не убедила, что «Динамо-Брест» в порядке.



Вполне нормальный вариант на эту встречу — «тотал меньше 1 мяча в первом тайме». Коэффициент — 1.7».



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