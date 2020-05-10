Ставки и прогнозы на 10 мая: расписание футбольных матчей на воскресенье

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 10 мая.



В Высшей лиге Беларуси состоятся заключительные четыре матча восьмого тура. В 14:00 мск стартует игра «Ислочи» и «Белшины», следом сразятся «Витебск» и «Шахтёр» из Солигорска (16:00), «Смолевичи» и БАТЭ (18:00), а также «Динамо-Брест» и минское «Динамо».



В Первой лиге Беларуси выбор ещё шире — тут пройдут пять поединков четвёртого тура. Первый из них начнётся в 14:00 мск, а дальше стартовые свистки будут звучать с интервалом в один час. Набирает ход и Вторая лига, в которой предстоит провести шесть поединков четвёртого тура.



Не стоит забывать и о чемпионате Китайского Тайбэя, там пришло время пятого тура. Традиционно все четыре матча (в турнире принимают участие восемь команд) стартуют в одно время, а именно — в 11:00 мск.

Кроме того, два матча пройдут в чемпионате Беларуси по футболу среди женщин. В 13:00 мск на поле выйдут сборная Беларуси U19 и «Бобруйчанка», а четыре часа спустя начнётся поединок между «Зоркой БДУ» и «Неманом» из Гродно.