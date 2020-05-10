«Динамо-Брест» — «Динамо» Мн: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Беларуси 10 мая

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Динамо» Минск.



Ставка: обе забьют за 1.94.



«Можно сказать, что эта встреча является центральной во всём туре. Дело в том, что между собой сразятся два гранда белорусского футбола. Брестская команда сейчас находится не в самой лучшей форме, но всё же является действующим чемпионом Высшей лиги. Минское “Динамо” — команда с очень богатой историей.



Обе команды на данный момент откровенно провалили старт чемпионата. Именно поэтому в промежуточной турнирной таблице Брест замыкает десятку, а Минск и вовсе находится на 13-й строчке. Тем не менее оба коллектива постепенно исправляют ситуацию. Минское “Динамо” с приходом отлично нам известного Леонида Кучука показывает более зрелую игру, как и их соперники из Бреста.



Я нашёл немного интересной статистики. В семи очных поединках из последних десяти неизменно забивали обе команды. Это довольно результативно. К тому же в семи последних очных матчах из девяти брестское “Динамо” не проигрывало. В прошлом сезоне команды обменялись победами. Отметим, что оба коллектива победили в гостях.



Надо сказать, что обоим соперникам нужна исключительно победа — ситуация у них в турнирной таблице просто ужасная. Плюс ко всему у обеих команд наблюдаются проблемы в обороне. Именно поэтому ожидаю результативный футбол в этой встрече. Мой прогноз: обе команды забьют».



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