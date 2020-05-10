Эксперты оценили шансы Хабиба Нурмагомедова в бою против Джастина Гэтжи

В Джексонвилле (штат Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В его главном событии встретились Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. На кону схватки стоял титул временного чемпиона в лёгком весе. Гэтжи победил техническим нокаутом в конце пятого раунда.

Букмекеры открыли приём ставок на бой Джастина Гэтжи с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который является обладателем титула регулярного чемпионата в лёгком весе.

Аналитики не верят в успех Гэтжи, ставки на американца принимаются с коэффициентом 3.33 (около 30% вероятности). В случае успеха с 1000 рублей игрок получит 3330 рублей.

Хабиб Нурмагомедов идёт явным фаворитом поединка, поставить на Орла предлагается за 1.33. В случае победы клиент БК со ставки в 1000 рублей получит 1330 рублей.

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