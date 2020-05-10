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Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум: результат боя по выигравшим ставкам букмекеров

Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум: результат боя по выигравшим ставкам букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

В Джексонвилле (штат Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 249. Российский тяжеловес Алексей Олейник встретился с Фабрисиу Вердумом.

Бой продлился все три раунда. Судьи раздельным решением отдали победу Олейнику. В первом раунде лучше выглядел Олейник, но во втором Вердум перевёл соперника на канвас. Бой 42-летних спортсменов дошёл и до третьего раунда, где Алексей грамотно защищался.

Теперь на счету Олейника 59 побед, 13 поражений и 1 ничья. Вердум потерпел девятое поражения при 23 победах.

Поставить на победу Олейника в букмекерских конторах предлагалось с коэффициентом 3.58: со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 3580 рублей. Явным фаворитом боя считался Вердум, на него предлагали поставить за 1.33.

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