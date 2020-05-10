Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум: результат боя по выигравшим ставкам букмекеров

В Джексонвилле (штат Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 249. Российский тяжеловес Алексей Олейник встретился с Фабрисиу Вердумом.



Бой продлился все три раунда. Судьи раздельным решением отдали победу Олейнику. В первом раунде лучше выглядел Олейник, но во втором Вердум перевёл соперника на канвас. Бой 42-летних спортсменов дошёл и до третьего раунда, где Алексей грамотно защищался.



Теперь на счету Олейника 59 побед, 13 поражений и 1 ничья. Вердум потерпел девятое поражения при 23 победах.

Поставить на победу Олейника в букмекерских конторах предлагалось с коэффициентом 3.58: со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 3580 рублей. Явным фаворитом боя считался Вердум, на него предлагали поставить за 1.33.