Коронавирус. Свежие новости. Прогноз учёного: жара приведёт к всплеску заболеваний

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«Ситуация совершенно понятна, потому что вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не привязаны так сильно к температуре сами по себе. Изменяется поведение людей, как правило, которые болеют этими заболеваниями. Совершенно очевидно, что люди вышли на улицу после повышения температуры, надоело им уже сидеть в помещениях, и вот получился этот скачок.

Здесь всё очевидно с эпидемиологической точки зрения. Опасность в том, что, когда сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнёт куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдёт всплеск. К сожалению, так оно всегда и бывает», — отметил Щелканов.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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