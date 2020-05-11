Курс доллара США. Прогноз эксперта: дешевая нефть мешает рублю укрепиться

Аналитик «Промсвязьбанка» Богдан Зварич дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.
«Неспособность рынка энергоносителей закрепиться выше $ 30 долларов по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent сдерживает покупки в рубле. В результате прошедшую короткую неделю пара доллар/рубль провела в диапазоне 73-75 рублей. Отметим, что выход из сложившегося коридора может дать направление дальнейшему среднесрочному движению американской валюты», — отметил Зварич.
Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).
В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.
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