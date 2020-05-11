Курс доллара США. Прогноз специалиста: резких колебаний на неделе не будет

Аналитик банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин дал прогноз на курс доллара США на ближайшей неделе.
«Позитивная динамика торгов в ходе прошедшей недели говорит о том, что инвесторы уже закладывают в котировки рыночных инструментов возврат экономик развитых стран в нормальное русло. На этом фоне позитив на внешних рынках, вероятно, сохранится, что поддержит спрос на рисковые активы. Но в российском сегменте ощутимых движений ждать не стоит — котировки нефти на текущих уровнях вблизи $ 30 за баррель выглядят сбалансированными и не станут фактором существенной поддержи рубля.
Росту может поспособствовать повышенный интерес иностранных инвесторов к российским активам на фоне усиливающихся ожиданий смягчения ДКП ЦБ. В течение предстоящей недели мы не видим поводов для выхода рубля из диапазона 73-75, который можно расценить как нейтральный», — сказал Кадулин.
Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).
В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.
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