Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Эксперты: боя Хабиба с Фергюсоном не будет в 2020 году

Эксперты: боя Хабиба с Фергюсоном не будет в 2020 году
Ставки / Прогнозы 0

Джастин Гэтжи нокаутировал Тони Фергюсона в пятом раунде и стал временным чемпионом UFC. Более того, Гэтжи получил право сразиться с Хабибом Нурмагомедовым.

По оценке букмекеров, Тони Фергюсон и Хабиб не будут драться в 2020 году. Изначально этот бой должен был состояться в рамках турнира UFC 249, но вмешалась пандемия коронавируса. Поставить на то, что Тони и Хабиб всё же подерутся в 2020 году, можно с коэффициентом 8.00. Это примерно 12% вероятности.

Поражение Фергюсона от Джастина Гэтжи стало первым для американца с октября 2013 года. Прервалась его серия побед из 12 поединков.

Читайте обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020