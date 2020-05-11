Эксперты: боя Хабиба с Фергюсоном не будет в 2020 году

Джастин Гэтжи нокаутировал Тони Фергюсона в пятом раунде и стал временным чемпионом UFC. Более того, Гэтжи получил право сразиться с Хабибом Нурмагомедовым.



По оценке букмекеров, Тони Фергюсон и Хабиб не будут драться в 2020 году. Изначально этот бой должен был состояться в рамках турнира UFC 249, но вмешалась пандемия коронавируса. Поставить на то, что Тони и Хабиб всё же подерутся в 2020 году, можно с коэффициентом 8.00. Это примерно 12% вероятности.



Поражение Фергюсона от Джастина Гэтжи стало первым для американца с октября 2013 года. Прервалась его серия побед из 12 поединков.



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