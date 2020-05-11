Букмекеры: Макгрегор и Гэтжи не будут драться в ближайшее время

Джастин Гэтжи 9 мая победил Тони Фергюсона в пятом раунде техническим нокаутом и стал временным чемпионом UFC. Американец получил право провести бой с Хабибом Нурмагомедовым. Однако журналист ESPN Ариэль Хельвани считает, что Гэтжи может подраться с Конором Макгрегором.



«Конор Макгрегор будет следить за турниром UFC 249, и причин этому больше, чем вы думаете. Победитель вполне может стать его следующим соперником», — написал журналист.



По оценке букмекеров, подобный поединок маловероятен. Поставить на то, что Гэтжи и Макгрегор проведут бой в 2020 году, можно с коэффициентом 7.80. Это примерно 14% вероятности.



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