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Букмекеры: Макгрегор и Гэтжи не будут драться в ближайшее время

Букмекеры: Макгрегор и Гэтжи не будут драться в ближайшее время
Ставки / Прогнозы 0

Джастин Гэтжи 9 мая победил Тони Фергюсона в пятом раунде техническим нокаутом и стал временным чемпионом UFC. Американец получил право провести бой с Хабибом Нурмагомедовым. Однако журналист ESPN Ариэль Хельвани считает, что Гэтжи может подраться с Конором Макгрегором.

«Конор Макгрегор будет следить за турниром UFC 249, и причин этому больше, чем вы думаете. Победитель вполне может стать его следующим соперником», — написал журналист.

По оценке букмекеров, подобный поединок маловероятен. Поставить на то, что Гэтжи и Макгрегор проведут бой в 2020 году, можно с коэффициентом 7.80. Это примерно 14% вероятности.

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