Ставка с коэффициентом 10.00 на бой Фергюсон — Гэтжи принесла клиенту БК 200 тыс. рублей

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ поставил 20 тыс. рублей на бой турнира UFC 249 между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Он сделал ставку на то, что бой завершится в пятом раунде. Букмекер оценил этот исход коэффициентом 10.00.
Поединок завершился так, как и нужно было игроку. Джастин Гэтжи нокаутировал Тони Фергюсона в пятом раунде. Таким образом, ставка оказалось удачной. На выплату игрок получил 200 тыс. рублей.
Гэтжи победил и получил титул временного чемпиона UFC в лёгком весе. Кроме того американец получил право на бой с Хабибом Нурмагомедовым.
Поражение Фергюсона от Джастина Гэтжи стало первым для американца с октября 2013 года. Прервалась его серия побед из 12 поединков.
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