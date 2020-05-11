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Ставка с коэффициентом 10.00 на бой Фергюсон — Гэтжи принесла клиенту БК 200 тыс. рублей

Ставка с коэффициентом 10.00 на бой Фергюсон — Гэтжи принесла клиенту БК 200 тыс. рублей
Ставки / Прогнозы 0

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ поставил 20 тыс. рублей на бой турнира UFC 249 между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Он сделал ставку на то, что бой завершится в пятом раунде. Букмекер оценил этот исход коэффициентом 10.00.

Поединок завершился так, как и нужно было игроку. Джастин Гэтжи нокаутировал Тони Фергюсона в пятом раунде. Таким образом, ставка оказалось удачной. На выплату игрок получил 200 тыс. рублей.

Гэтжи победил и получил титул временного чемпиона UFC в лёгком весе. Кроме того американец получил право на бой с Хабибом Нурмагомедовым.

Поражение Фергюсона от Джастина Гэтжи стало первым для американца с октября 2013 года. Прервалась его серия побед из 12 поединков.

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