Курс доллара США. Прогноз эксперта: для рубля все складывается неплохо

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев дал прогноз на курс доллара США на ближайшей неделе.



«Российская валюта явно не готова следовать рыночным настроениям в полной мере. Нефтяной рынок сохраняет необоснованно сильную волатильность, отражая высокую степень неопределённости. Тем не менее под присмотром денежных властей рубль выглядит относительно стабильным.



Стоит также отметить, что во внешнем фоне ситуация выглядит неплохо, особенно после публикации не столь катастрофичных данных по рынку труда США в апреле. Это повышает шансы на то, что инвесторы будут склонны скорее реализовывать сценарий улучшения ситуации, нежели в очередной раз впадать в панику. На этом фоне ситуация для рубля складывается неплохо: ухудшение внешнего фона выкупается для рубля со стороны регулятора, тогда как позитивный глобальный настрой полноценно поддерживается участниками локального валютного рынка», — отметил Евстифеев.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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