Курс доллара США. Прогноз аналитика: резких отклонений не будет

Начальник управления валютных операций МТС-Банка Олег Кочетков дал прогноз на курс доллара США в ближайшие дни.



«Пятничные комментарии главы ЦБ прозвучали достаточно агрессивно, вызвав рост спроса на ОФЗ и рубль. Тем не менее цена доллара к рублю остаётся в прежнем диапазоне, пятую неделю подряд торги сосредоточены на уровне 73-77. В настоящее время мы не видим желания рынка преодолеть нижнюю границу диапазона и предполагаем, что консолидация может продолжиться и в начале следующей недели из-за неопределённого внешнего фона», — сказал Кочетков.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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