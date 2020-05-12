Курс доллара на неделю 11-16 мая. Прогноз трейдера: выход из карантина поможет рублю

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«В данный момент курс российского рубля отличает постепенный рост с учётом наметившейся текущей позитивной динамики в стоимости барреля нефти, а также активов развивающихся мировых стран в надежде на будущий перезапуск их экономик. Этой перезагрузке, как ожидается, будут способствовать шаги по постепенной отмене государствами карантинных мер, введённых ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так, поступают новости о том, что среди стран мира, заявляющих об ослаблении ограничительных мер, введённых из-за распространения COVID-19,— Бельгия, Болгария, Сингапур и целый ряд других государств», — заявил Тимошенко.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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