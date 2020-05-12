Коронавирус. Прогноз туроператора: сезон на Черном море не начнется 1 июня

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин дал прогноз на открытие курортного сезона на черноморском побережье России.



«Полагаю, что нам не следует рассчитывать на то, что 1 июня начнётся сезон на российских курортах. Продажи нужно в любом случае начинать минимум за две недели до открытия, то есть 15 мая, а как их начинать, если карантин установлен до 23 мая и не исключено, что он будет продлён? Вероятно, сезон начнётся 1 июля. Но, опять же, нельзя сейчас говорить и об этом со стопроцентной уверенностью», – заявил Ромашкин.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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