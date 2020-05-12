Коронавирус. Свежие новости. Прогноз иммунолога: жара поможет врачам

Заведующий лабораторией вакционопрофилактики НИИ имени И.И. Мечникова Михаил Костинов дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«Сейчас заболеваемость растёт так, как и должно быть. Будет жара — будет уменьшение, а осенью начнётся продолжение. Во многом число инфицированных в данный момент растёт за счёт бессимптомных и лёгких форм заболевания», — заявил Костинов.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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