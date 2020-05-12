Британские букмекеры нарушили запрет на рекламу во время карантина

Букмекерские компании Великобритании в апреле договорились на время приостановить свою рекламу на радио и телевидении. Причина — опасения в том, что во время самоизоляции люди будут куда больше подвержены игромании. Более того, букмекеры должны были транслировать ролики о борьбе с лудоманией и её опасности. Но на деле всё оказалось по-другому.
Компания Sky Betting & Gaming завершила свой видеоролик, посвящённый борьбе с игроманией, фразой «Вот почему я играю в SkyVegas!». Такие же нарушения допустили казино Mr Green, которое принадлежит William Hill, и ирландский букмекер Paddy Power.
Группа парламентариев Великобритании уже призвала вмешаться правительство страны в эту ситуацию. Они заявили о неспособности отрасли контролировать себя во время самоизоляции.
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