Курс доллара США. Прогноз эксперта: рубль не вырастет в цене, но и не обвалится

Аналитик «МТС Банка» Олег Кочетков дал прогноз на курс доллара США в ближайшее время.



«До конца этой недели курс рубля будет оставаться в коридоре 73-76 к доллару. При этом очень мягкие комментарии главы Набиуллиной, в частности, о возможности снижения ставки сразу на 100 б.п., уже привели к усилению спроса на ОФЗ и оказали поддержку рублю.



В то же время обстановка на внешних рынках остаётся неопределённой. А спрос на риск пока всё же осторожный. Настроения же участников рынка переменчивые. Сегодня инвесторы смотрят в сторону рисковых активов, а завтра могут потерять к ним интерес. Это в ближайшей перспективе не позволит рублю серьёзно укрепиться. Но и проседать благодаря дорожающей нефти он пока вряд ли станет. Поэтому, скорее всего, сегодня рубль будет торговаться в том же диапазоне, что и вчера», – предположил Кочетков.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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