Курс доллара. Прогноз трейдера: Минфин усиливает рубль

Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов дал прогноз на курс доллара США.



«Пара доллар/рубль неохотно снижается и торгуется 29 дней в диапазоне, который сузился до 72.60-75.15. Позитивное влияние на рубль оказали планы Минфина РФ увеличить ежедневную продажу валюты в рамках бюджетного правила. Считаю, что рубль усилит свои позиции до 70 рублей, если курс доллара упадёт ниже отметки 72.50», — подчеркнул Антонов.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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