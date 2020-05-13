Нигматуллин о фонде Гафарова: это была обычная поездка, сфотографировался и забыл

Бывший голкипер сборной России, «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин рассказал о своём отношении к фонду Gafarov and Partners Fund (gap-fin), который занимается «инвестициями» в ставки на спорт.



«Очень много грязи приходится слышать в свою сторону, причём крайне незаслуженно. Я не могу нести ответственность за все те мероприятия, в которых участвовал и с кем-либо там фотографировался. Меня много куда приглашают, я приезжаю в гости, фотографируюсь. У меня огромное количество подаренных футболок, и это обычная ситуация для известного человека. Но это не значит, что я что-то рекламирую. Это была обычная поездка, куда приехал, сфотографировался и забыл.



Я не могу отвечать за то, чем занимаются люди. Эрик показался мне нормальным парнем. По моей информации, он занимается беттингом, но я точно не знаю. Про пирамиды ничего не слышал.



Я ничего не рекламировал, никого ни к чему не призывал и не призываю. Я щепетильно отношусь к своей репутации, которая складывалась годами. Я работаю с детьми, и моя репутация мне очень важна. Поэтому прошу не вовлекать меня в тёмные истории, я всегда работаю в открытую. Может быть, по своей наивности мы откликаемся на такие предложения, прилетаем. К тому же Набережные Челны — это город моей молодости. И мой приезд туда в большей степени связан с этим», — сказал Нигматуллин.



Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров и телеведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров опубликовали в своих аккаунтах в «Инстаграме» фотографии, на которых они запечатлены в одежде с логотипом фонда. Также на общей фотографии присутствует Руслан Нигматуллин.



Фонд соответствует некоторым признакам «финансовых пирамид», которые перечислены на официальном сайте ЦБ РФ. Кроме того, гарантировать прибыльность ставок на спорт невозможно. При этом Gafarov and Partners Fund не позволяет проверить, соответствует ли реальности заявленная средняя доходность «инвестиций».



Прокуратура города Набережные Челны по поручению прокуратуры Республики Татарстан начала проверку исполнения законодательства в деятельности инвестиционного фонда «Гафаров и партнёры». Ведомство приглашает на приём всех, кто пострадал от действий компании.



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