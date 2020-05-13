Коронавирус. Прогноз вакцинолога: в России не будет резкого скачка заражений

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков оценил вероятность резкого скачка заражений коронавирусом в России.



«В России не будет пика инфицирований, который был заметен на графиках многих других стран. У нас будет вот такая пологая кривая, постепенно растущая, стабилизирующаяся и потом постепенно снижающаяся. Сценарий развития эпидемической ситуации у нас будет свой, отдельный, если население будет проявлять бдительность», — отметил Тимаков.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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