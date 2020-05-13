Букмекеров Италии могут обложить налогом для поддержки футбольных клубов

Правительство Италии хочет обложить налогом букмекеров, чтобы поддержать футбольные клубы страны во время пандемии коронавируса.



Первоначально сумма налога составляла 0.75% от оборота ставок на спорт. В ходе обсуждений в правительстве предложили снизить сумму до 0.3%, однако увеличить сумму целевых отчислений. Букмекеры должны были суммарно перечислить в Фонд защиты футбола € 20 млн в 2020 и 2022 году и € 40 млн в 2021 году. Власти предложили увеличить эти суммы до € 40 млн и € 50 млн.



При этом футбольные лиги Италии просили о ставке налога в 1%. Они мотивировали свою позицию тем, что несут огромные убытки из-за коронавируса в стране. Букмекеры выступили резко против подобного предложения.



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