UFC FIGHT NIGHT 171, Смит — Тейшейра: время начала боя, где смотреть прямую трансляцию
В ночь на 14 мая в американском Джексонвилле состоится шоу UFC Fight Night 171. Главный бой вечера — поединок Энтони Смита и Гловера Тейшейры. Ориентировочное начало поединка — 06:00 мск 14 мая. Трансляцию можно посмотреть на UFC ТВ. Этот канал доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ.
По оценке букмекеров, фаворит боя — Энтони Смит. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.52. Это примерно 62% вероятности. Шансы Тейшейры аналитики оценили коэффициентом 2.60 (34%). На ничью можно сделать ставку за 50.00 (2%).
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