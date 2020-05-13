Прогноз, ставки и коэффициенты на бой UFC FIGHT NIGHT 171 Смит — Тейшейра

В ночь на 14 мая в американском Джексонвилле состоится шоу UFC Fight Night 171. Главный бой вечера — поединок Энтони Смита и Гловера Тейшейры. Ориентировочное начало поединка — 06:00 мск 14 мая. Трансляцию можно посмотреть на UFC ТВ. Этот канал доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ.
Прогноз «Чемпионата»: победа Энтони Смита за 1.50.
На стороне Смита два значимых фактора. Первый — дата боя. Изначально поединок был запланирован на 25 апреля, и атлеты готовились именно к этой дате. К чему приводят попытки дважды выйти на пик за несколько недель, наглядно показал в минувшие выходные Тони Фергюсон, который не был похож на себя.
31-летнему Смиту это должно помочь. И второй момент — поединок будет состоять из пяти раундов, проблемы с выносливостью у 40-летнего Тейшейры наверняка возникнут. Потому бразильцу нужно постараться быстро решить вопрос, иначе в дальнейшем у молодого противника будет преимущество.
На наш взгляд, бой продлится как минимум пару-тройку раундов и закончится в пользу Энтони, который продолжит движение к реваншу с Джоном Джонсом. Перенос даты боя и пять раундов осложняют задачу Тейшейры. Задача фаворита — выстоять стартовые раунды, а дальше разобраться с подсевшим оппонентом.
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