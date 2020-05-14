Курс доллара США сегодня, 14 мая. Прогноз эксперта: рубль отыграет падение

Аналитик банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин дал прогноз на курс доллара США сегодня, 14 мая.



«Рубль, несмотря на вечернее ослабление, в целом весь день стабильно торговался вблизи 73,50 -73,60. Противостоянию доллару и евро нашей валюте может поспособствовать повышенный интерес инвесторов к российским активам, на фоне усиливающихся ожиданий смягчения ДКП со стороны ЦБ РФ.



Это, кстати, подтверждается итогами последнего аукциона по размещению ОФЗ, на котором был размещён максимальный объём за последний год. В этих условиях можно прогнозировать, что при всех негативных внешних факторах курс рубля к доллару до конца недели, вероятно, сохранится в коридоре 73.00 — 74.50», – отметил Кадулин.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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