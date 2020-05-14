Курс доллара США. Прогноз специалиста: рубль в комфортных условиях

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Российская валюта продолжает находиться в комфортных условиях. Продажа валюты Центробанком в рамках бюджетного правила и повышенный интерес к рынку ОФЗ, в том числе со стороны нерезидентов, формируют благоприятный фон. Риторика Центробанка сместилась в стимулирующую плоскость, что обещает инвесторам продолжение смягчения процентной политики, возможно, более агрессивными шагами. Цены на нефть колеблются вокруг уровня $ 30 за баррель, что также неплохо, учитывая слабость мировой экономики. Все эти факторы пока нивелируют негативную статистику по COVID-19 в РФ и небольшие шансы полноценной отмены ограничительных мер в краткосрочной перспективе», — заявил Евстифеев.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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