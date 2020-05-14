Курс доллара. Свежие новости. Прогноз трейдера: падения рубля не стоит ждать

Аналитик МТС-Банка Олег Кочетков дал прогноз на курс доллара США в ближайшие недели.



«Да, на рубль вчера действительно повлияли внешние факторы, однако на локальном валютном рынке значимых изменений в ближайшие дни я всё-таки не жду. Мой прогноз такой: сегодня и в пятницу рубль будет торговаться в паре с долларом в коридоре 73.00-74.00», – подчеркнул Кочетков.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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