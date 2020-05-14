Коронавирус. Свежие новости. Прогноз врача: вторая волна эпидемии будет слабее

Врач тбилисской инфекционной больницы Александр Гогинава дал прогноз на вторую волну эпидемии коронавируса.



«Когда коронавирус только появился и началась первая волна заражений, никто во всём мире не был к этому готов. Никто не знал, как нужно бороться с вирусом — общество не было подготовлено к нему, люди не знали, как сосуществовать с ним.



Теперь и медицинский персонал, и каждый из нас более или менее готов, знаем как вести себя, как соблюдать правила гигиены и дистанцию. Тем временем специалисты создадут эффективные медикаменты, вакцину. Поэтому даже если вторая волна и будет, то общество, весь мир будет гораздо более подготовленным к нему. Поэтому я думаю, что вторую волну мы перенесём легче. Первое – потому что мы готовы, второе – к этому периоду уже будет создана вакцина», — заявил Гогинава.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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