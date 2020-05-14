Коронавирус сегодня, 14 мая. Прогноз инфекциониста: вакцина будет не раньше осени

Заведующая терапевтическим отделением одной из израильских больниц, специалист по инфекционным болезням Галина Гольцман дала прогноз на появление вакцины от коронавируса.



«Вакцина от коронавирусной инфекции, по самым оптимистичным прогнозам, может появиться не раньше сентября-октября 2020 года. В первую очередь нужно будет прививать пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, а также медиков и работников социальных служб, которые с этими людьми контактируют.



В Израиле средний возраст людей, умерших от COVID-19, составляет 80 лет. Лица, которые были моложе этого возраста, страдали от двух и более хронических заболеваний. Чаще всего — сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, диабетом или ожирением», — отметила Гольцман.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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