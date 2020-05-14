Коронавирус. Последние новости. Прогноз Михаила Мурашко: вакцина может появиться в июле

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко дал прогноз на появление вакцины от коронавируса в России.
«По результатам доклинических испытаний мы поймём, сколько вакцин кандидатных выйдет, а в июне начнутся клинические испытания. И в ходе клинических испытаний мы фактически поймём уже сроки, когда мы сможем расширить в том числе изучение непосредственно в практическом применении. Рассчитываю, что в июле, наверное, уже ближе к последней декаде, первые препараты появятся», — заявил Мурашко.
По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).
Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).
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