Эксперты: у Квята нет шансов получить место в «Феррари»

В чемпионате «Формулы-1» взорвалась настоящая трансферная бомба! «Феррари» и Себастьян Феттель расстанутся после завершения (или отмены) сезона-2020. Букмекеры уже принимают ставки на то, кто сменит немецкого гонщика в кокпите итальянской команды.



По оценке аналитиков, шансы российского пилота Даниила Квята получить контракт призового пилота «Феррари» совсем невелики. Сделать ставку на то, что Квят подпишет контракт с итальянцами, можно с коэффициентом 40.00. Это примерно 2.5% вероятности. Россиянин провёл в «Феррари» сезон-2018, он работал пилотом по развитию. Сейчас Квят выступает за «Альфа Таури».



Букмекеры считают фаворитом на вакантное место испанского гонщика Карлоса Сайнса. Поставить на то, что именно испанец займёт место в «Феррари», можно с коэффициентом 1.25. Это примерно 80% вероятности.



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