Эксперты: у Квята нет шансов получить место в «Феррари»

В чемпионате «Формулы-1» взорвалась настоящая трансферная бомба! «Феррари» и Себастьян Феттель расстанутся после завершения (или отмены) сезона-2020. Букмекеры уже принимают ставки на то, кто сменит немецкого гонщика в кокпите итальянской команды.
По оценке аналитиков, шансы российского пилота Даниила Квята получить контракт призового пилота «Феррари» совсем невелики. Сделать ставку на то, что Квят подпишет контракт с итальянцами, можно с коэффициентом 40.00. Это примерно 2.5% вероятности. Россиянин провёл в «Феррари» сезон-2018, он работал пилотом по развитию. Сейчас Квят выступает за «Альфа Таури».
Букмекеры считают фаворитом на вакантное место испанского гонщика Карлоса Сайнса. Поставить на то, что именно испанец займёт место в «Феррари», можно с коэффициентом 1.25. Это примерно 80% вероятности.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 14 мая 2020
-
12:00
-
11:00
-
10:01
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
- 13 мая 2020
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
17:00
-
16:00
-
15:05
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:15
-
12:00
-
11:14
-
11:00
-
10:01
- 12 мая 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:41
-
12:00
-
11:00
-
10:00