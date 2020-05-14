Букмекеры: Александр Соболев забьёт первый гол за «Спартак» в 2020 году

Московский «Спартак» решил выкупить Александра Соболева после завершения аренды из «Крыльев Советов». Футболист провёл за красно-белых три матча, в которых отдал одну голевую передачу. Букмекеры принимают ставки на то, когда Соболев забьёт свой первый мяч за «Спартак».



По оценке аналитиков, скорее всего, это произойдёт в июле, после возобновления РПЛ. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.60. За 2.50 можно поставить на то, что Соболев забьёт свой первый мяч в августе.



С коэффициентом 4.00 можно поставить на то, что форвард откроет счёт своим голам в июне. Но здесь может вмешаться коронавирус: пока неизвестно, когда лига возобновит свои матчи.



Коэффициентом 7.00 эксперты оценили вероятность того, что первый гол в составе «Спартака» Соболев забьёт осенью. Наконец, за 20.00 можно поставить на то, что нападающий сможет отличиться только в 2021 году.



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