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Эксперты: Хабиб и Гэтжи проведут бой в 2020 году

Эксперты: Хабиб и Гэтжи проведут бой в 2020 году
Ставки / Прогнозы 0

Президент UFC Дэна Уайт сделал заявление относительно возможного боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

«Я разговаривал с Хабибом, и он сказал, что будет готов в сентябре. Да, помню, я говорил про лето, потому что мы обменивались сообщениями и казалось, что он готов. Но он говорит, что сентябрь.

Не знаю, каким будет мир в сентябре, но полагаю, что всё ещё тяжело будет человеку вылететь или прилететь в страну. Так что думаю, что точно бой будет на бойцовском острове. И я не скажу, где он находится», — заявил Уайт.

Букмекеры принимают ставки на то, что бой Хабиб — Гэтжи состоится в 2020 году. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.20. Это примерно 78% вероятности. Сделать ставку на то, что бойцы не сразятся в этом году, можно за 4.00 (22%).

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