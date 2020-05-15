«Торпедо-БелАЗ» — «Городея»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» — «Городея» в 9-м туре Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020.



Ставка: «Торпедо-БелАЗ» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 1.60.



«Новый тур чемпионата Беларуси — под номером 9. Начинаем с матча, который будет открывать тур. Это встреча в Жодино между «Торпедо-БелАЗ» и «Городеей». В турнирной таблице «Торпедо» на 3-м месте, «Городея» — на 11-м. В последних двух турах «Городея» играла вничью. Три тура подряд она не побеждает, хотя до этого была серия из трёх подряд минимальных побед.



У «Торпедо» серия из пяти матчей без поражений. Интересно, что в восьми турах лишь трижды жодинцы играли дома. Что интересно, во всех домашних встречах «Торпедо» не пропускало. «Городея» же немного забивает. Всего пять мячей забито. Меньше нет ни у кого в белорусской лиге.



Думаю, здесь велик соблазн поставить на то, что «Торпедо» выиграет всухую или же на «обе забьют — нет». Коэффициент на второй вариант пониже, на победу всухую — чуть повыше. Но здесь надо вспомнить, что торпедовцы играли дома с «Рухом», и тот матч закончился 0:0. Когда команда хорошо обороняется, жодинскому клубу не так просто оборонительные редуты взломать. Если же на «Торпедо» активно лезут, как этот делал «Минск», то могут от него получить пять. Правда, тот матч «Торпедо» играло на выезде.



В последнем туре «Торпедо» сыграло 0:0 со «Славией» в гостях. Думаю, что и здесь забитых мячей много не будет.

На мой взгляд, «Торпедо» не проиграет, а матч будет нерезультативным. То есть моя ставка — «Торпедо» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча» за 1.60. Можно было бы рискнуть и сыграть через тотал меньше 1.5 мяча. Но я, пожалуй, не буду этого делать», — сказал Генич.



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