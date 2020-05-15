«Торпедо-БелАЗ» — «Городея»: прогноз Валерия Непомнящего на игру Высшей лиги Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Городея».
Ставка: победа «Торпедо-БелАЗ» за 1.75.
«Притом что разница в таблице достаточно серьёзная и «Торпедо» занимает третье место, обе эти команды в прошлом туре сыграли вничью в своих матчах, и у меня есть такое предположение, что «Городея» окажет серьёзное сопротивление, хотя, конечно, фаворитом является «Торпедо». Торпедовцы должны забить, и если они это сделают, то победа будет за ними.
«Городея» — по большей части оборонительная команда, но в двух последних матчах она как пропускала, так и забивала. Считаю сейчас фаворитом «Торпедо», но матч получится тяжёлым для обеих команд. Если «Городея» не проиграет, то тогда, скорее всего, счёт будет 0:0. Если «Торпедо» откроет счёт, тогда «Городея» не сможет отыграться, потому что торпедовцы хорошо играют в обороне, и перед этим туром у них всего четыре пропущенных мяча в восьми матчах. Ставлю на победу «Торпедо», — сказал Непомнящий.
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