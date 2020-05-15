Коронавирус сегодня, 15 мая. Прогноз ВОЗ: для победы над пандемией нужно 4-5 лет

Заместитель генерального директора и главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан дала прогноз на завершение пандемии коронавируса.



«Потребуется от четырех до пяти лет, прежде чем пандемия Covid-19 будет полностью взята под контроль. К числу важных факторов, влияющих на продолжительность заболевания, относятся созревание вируса, принятые меры по его сдерживанию и, конечно, разработка вакцины. Именно создание вакцины кажется на данный момент лучшим выходом из сложившейся кризисной ситуации. Однако существует много «но» и «если» в вопросах ее эффективности, безопасности, производства и справедливого распространения», — заявила Сваминатан.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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