«Торпедо-БелАЗ» — «Городея»: прогноз Амиржана Муканова на игру Высшей лиги Беларуси

Экс-тренер сборной Казахстана по футзалу Амиржан Муканов сделал прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» — «Городея» в 9-м туре Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020.
Ставка: «Городея» не забьёт за 1.82.
«Встречаются две команды, которые не блещут результативностью. Причём как мало забивают, так и мало пропускают. Но всё-таки атакующий потенциал у команды Юрия Пунтуса выше, у мастеров атаки индивидуальный класс сильнее. Особенно выделяется бразилец Рамос.
Команда Олега Радушко имеет ещё более оборонительный уклон, чем торпедовцы. «Городея» защищается большим количеством игроков. У неё выделяются многоопытный и надёжный вратарь Довгялло и центральные защитники Позняк и Павлючек. Безусловно, «сахарники» не дадут хозяевам такого оперативного простора, как это сделали игроки «Минска», за что и были жестоко наказаны.
Матч получится тяжёлым и вязким для обеих команд. Мне кажется, что вновь команда Юрия Пунтуса не позволит сопернику забить», — сказал Муканов.
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