«Торпедо-БелАЗ» — «Городея»: прогноз Романа Гутцайта на игру Высшей лиги Беларуси

Известный комментатор Роман Гутцайт сделал прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» — «Городея» в 9-м туре Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020.
Ставка: «Торпедо-БелАЗ» выиграет за 1.66.
«Наконец вернулась немецкая Бундеслига, на которую я, кстати, тоже оставил свой прогноз. Однако Высшая лига Беларуси совсем никуда и не уходила. Именно поэтому поговорим о ней подробнее. В домашнем поединке в рамках девятого тура “Торпедо-БелАЗ” в Жодино примет команду “Городея”.
“Торпедо-БелАЗ” проводит довольно неплохой сезон. Старт чемпионата и первые восемь туров можно признать для коллектива из Жодино очень удачными. Во-первых, футболисты “Торпедо-БелАЗ” лишь один раз проиграли. Во-вторых, они отлично действуют в обороне и пропустили всего четыре гола. В-третьих, эта команда идёт среди лидеров и замыкает первую тройку.
Дела у “Городеи” идут не столь успешно, как у соперника, по грядущему очному противостоянию. Однако тоже можно отметить, что в поединках с участием “Городеи” часто случаются низовые исходы. Тем не менее в последние пару туров в Высшей лиге забивается крайне много голов, поэтому не рискну делать ставку на тоталы.
Поступлю немного проще. “Торпедо-БелАЗ” находится выше в турнирной таблице, играет дома, редко проигрывает и выглядит явным фаворитом. Поэтому соглашусь с букмекерами. Поставлю на победу „Торпедо-БелАЗ“, — сказал Генич.
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