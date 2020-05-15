Astralis — FaZe: прогноз Павла Занозина на встречу ESL Pro League

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч ESL Pro League Astralis — FaZe.



Ставка: победа Astralis с форой (-1.5) за 2.49.



«В рамках ESL Pro League в финале верхней сетки европейских квалификаций нас ждёт крутое противостояние между командами “Астралис” и “Фейз”.



Безусловно, финал — это всегда отдельная история, в которой случиться может абсолютно всякое. Тем не менее мне кажется, что в данном грядущем противостоянии это не совсем так. Слишком велик разрыв в классе между соперниками. Мне совершенно очевидно, что в данном матче команда “Астралис” является явным фаворитом.



Обе команды находятся в отличной форме. Бесспорно, нужно отдать должное и “Фейз”, которые сумели добраться до столь высокой стадии, но я совсем не вижу у них шансов на победу. Мне нравятся два потенциальных варианта ставки. С одной стороны, можно поставить на победу “Астралис” со счётом 2:0. На это букмекеры предлагают не самый плохой коэффициент.



С другой стороны, коэффициент немного выше на другой исход, который мне импонирует даже немного больше. Учитывая разницу в классе между соперниками, я советую вам остановиться на варианте — победа “Астралис” с форой (-1.5)», — сказал Занозин.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.