Что делать с рублём. Прогноз трейдера: возможно падение до 80 за доллар

Аналитик Forex Optimum Иван Капустянский дал прогноз на курс доллара США в 2020 году.



«Относительное спокойствие нынешнего курса рубля связано прежде всего с уравновешенностью рынка «чёрного золота». Нефть пока держит котировки марки Brent вокруг сильного рубежа в $ 30 за баррель, что локально сбалансировано сочетанием противодействующих факторов спроса и предложения.



Но есть опасение, что данный фактор может стать преходящим, даже если цена нефти ещё немного повысится. В результате профицит бюджета сменится в течение 2020 года его дефицитом в 4% ВВП. И это по оптимистичной оценке Минфина. Пока это мало влияет на курс рубля, так как ЦБ РФ и Минфин активно продают валюту из ФНБ по «бюджетному правилу» и дополнительно, в рамках покупки рублёвых акций Сбербанка и иных интервенций



Однако постепенно нарастание «дыры» в бюджете и дальнейшее падение экономики потребуют более радикальных мер – в виде роста заимствований, прямой эмиссии, снижения ключевой ставки регулятора и более активного расходования резервов. Всё это, по его мнению, очень сильные факторы ослабления рубля.



Таким образом, учитывая указанные факторы, к осени следует ожидать падение нацвалюты в паре с долларом в коридор 75-80 рублей. На такой сценарий уже сейчас ставят инвесторы на валютном рынке», – подчеркнул Капустянский.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.