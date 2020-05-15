Коронавирус. Прогноз врача: летом болезнь не исчезнет

Главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов дал прогноз на распространение коронавируса в Европе.



«Делать прогнозы по инфекционным болезням — дело неблагодарное, но коронавирус вряд ли исчезнет через пару месяцев. Здесь учитывается очень много факторов: праздничные дни, температурные колебания воздуха, много, много других факторов. Думаю, что лето мы ещё проведём вместе с этой болезнью», — отметил Сафронов.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.