Курс доллара. Прогноз аналитика: рубль может пробить отметку 73

Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов дал прогноз на курс доллара США сегодня, 15 мая.
«Фондовые индексы США начали сессию 14 мая в минусе, однако затем к середине торгов вышли в положительную область. Баррель нефти Brent подорожал на 6,83%, до $ 31,37 за баррель.
Сегодня, 15 мая, в Азии рост нефтяных котировок продолжился. Покупателям нужно проходить зону сопротивления $ 31,82-32,25. В этом случае можно ожидать технического роста до $ 35.
По паре доллар/рубль ожидается снижение в район 72,85. Рубль сейчас начнёт получать поддержку от налогового периода в России», — заявил Антонов.
Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).
В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.
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