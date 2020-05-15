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Из-за букмекеров в Туркмении не стали продавать права на показ футбольного чемпионата

Из-за букмекеров в Туркмении не стали продавать права на показ футбольного чемпионата
Ставки / Прогнозы 0

Федерация футбола Туркменистана отказалась от продажи прав на трансляцию матчей зарубежным компаниям. По данным источников, знакомых с ситуацией, причина отказа — нежелание властей создавать возможность для букмекеров получать больше информации о событиях во время матчей.

Ранее от приобретения прав на показ чемпионата Туркменистана отказался канал «Матч ТВ». По данным СМИ, представители федерации футбола страны выставили слишком высокий ценник, сравнимый с мировыми топ-чемпионатами. Интерес к трансляциям из Туркменистана обозначали и представители украинского телевидения.

Чемпионат Туркменистана по футболу возобновили в середине апреля.

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