«Боруссия Дортмунд» — «Шальке»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии 16 мая

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 26-го тура чемпионата Германии «Боруссия Дортмунд» — «Шальке».
Ставка: тотал меньше 4.5 жёлтых карточек за 1.85.
«Шальке-04» из-за провального второго круга теперь не сможет рассчитывать на Лигу чемпионов, как это было до зимнего перерыва. «Горняки» набрали 37 очков в 25 турах и находятся на шестой позиции, которая выводит в Лигу Европы. Задача очевидна — сохранить темп и сдержать конкурентов, но тут придётся попотеть.
Идущий пятым «Байер» уже не достать, он оторвался от «королевских синих» на 10 пунктов, а вот на лакомое шестое место претендентов навалом. Сразу три коллектива буквально наступают на пятки: «Вольфсбург» и «Фрайбург» имеют в своём активе по 36 баллов, у «Хоффенхайма» — 35. При определённых обстоятельствах могут вмешаться и «Кёльн» с «Унионом», у них 32 и 30 очков соответственно.
Теперь «Шальке» выпадает игра с «Боруссией Д». Рурское дерби зачастую изобилует борьбой, но, как правило, первые после длительной паузы матчи идут не по привычному сценарию. К тому же не стоит забывать и о текущей ситуации в мире. На таком фоне мы бы ожидали от закоренелых противников менее жёсткой игры по отношению друг к другу и проверили тотал меньше 4.5 «горчичника» за коэффициент 1.85».
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