«Боруссия» Д — «Шальке»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии 16 мая

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Боруссия» Дортмунд — «Шальке».



Ставка: победа «Шальке» с форой (+1) за 2.02.



«Первый же тур после завершения этого медицинского кризиса дарит нам выдающейся матч – «Боруссия» Дортмунд против «Шальке», рурское дерби.



Достаточно сложно себе представить, как команды будут играть без зрителей, потому что это, пожалуй, самая жаркая игра в Бундеслиге, которая существует вообще. Думаю, что и для футболистов это будет испытание, потому что, несмотря на все медицинские протоколы и предписания, как вести себя на поле, это непримиримые соперники, и неминуемо в ходе игры игроки начнут забываться.



«Боруссия» подходит с большим количеством травмированных к этой встрече – Люсьену Фавру предстоит решать довольно непростой ребус. «Шальке» в этом сезоне не силён по составу, но весь первый круг и часть второго команда регулярно набирала очки в тех матчах, где от неё этого не ждали. Думаю, что «Шальке» имеет хорошие шансы на успех, тем более что «Боруссия» лишена поддержки своего стадиона.



Мой выбор, исходя из сказанного, букмекерскую линию я не очень понимаю, с учётом состава «Боруссии», ставка на «Шальке» с форой (+1)».



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