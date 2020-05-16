«Хоффенхайм» — «Герта»: прогноз Романа Гутцайта на матч 26-го тура немецкой Бундеслиги

Известный комментатор Роман Гутцайт сделал прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Герта» в 26-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: тотал больше 3.5 голов за 2.94.



«Пусть я и не слишком часто смотрю матчи Бундеслиги, но игры с участием “Герты” мне попадались в текущем сезоне несколько раз. Это довольно весёлая команда, у которой есть неплохой потенциал. Да, в последние туры перед вынужденной карантинной паузой берлинцы довольно много пропускали, но всё же это вполне крепкий коллектив.



“Хоффенхайм” по традиции продолжает действовать ярко и результативно. Эта команда крайне много забивает, но и пропускает не сильно меньше. Именно поэтому при вполне весёлой и привлекательной игре футболисты “Хоффенхайма” столь часто могут не досчитаться набранных очков. Иногда случаются кошмары, как это было в игре с “Баварией”, в которой мюнхенцы победили со счетом 6:0.



Думаю, что низовой исход вполне мог бы быть, если бы соперники сейчас были в игровом тонусе и обладали большей практикой. К тому же соперники весьма результативно умеют действовать в атаке. Именно поэтому предлагаю вариант «тотал больше 3.5 голов».



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