«Боруссия» Д — «Шальке»: прогноз Виктора Гусева на рурское дерби в чемпионате Германии

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Боруссия» Дортмунд — «Шальке-04».
Ставка: тотал больше 2.5 голов за 1.68.
«Дортмундский клуб занимает вторую строчку и всего на четыре очка отстает от лидирующей в турнирной таблице мюнхенской “Баварии”. У соперников ещё будет очный матч. Именно поэтому к рурскому дерби с “Шальке” дортмундцы подходят в хорошей форме.
К тому же “Боруссия” является лучшей командой этого сезона Бундеслиги по игре на своем поле. Здесь у дортмундцев девять побед и три ничейных результата. Разница мячей просто поражает: 41 гол забит и всего 10 мячей пропущено. Как видите, в среднем больше трёх мячей забивается в домашних матчах дортмундцев. Однако есть и проблемы, поскольку из-за травмы выбыл лидер команды Марко Ройс. Ещё есть информация, что могут не сыграть полузащитники Аксель Витсель и Эмре Джан.
“Шальке” расположился на шестой промежуточной позиции и ведёт активную борьбу за участие в Лиге Европы. Однако перед вынужденным перерывом дела у команды из Гельзенкирхена шли просто ужасно. “Кобальтовые” не могли победить на протяжении шести поединков подряд! Теперь у них есть возможность всё исправить в дерби.
Команды уже играли друг с другом в первом круге. Тогда голов зрители не увидели, а встреча завершилась нулевой ничьей. В прошлом сезоне соперники обменялись выездными победами: “Боруссия” выиграла в гостях со счетом 2:1, а “Шальке” одолел соперника в Дортмунде со счетом 4:2. За всю историю очных противостояний команды одержали ровно по 33 победы.
Как мы видим, большинство поединков в рамках рурского дерби получаются очень горячими и результативными. Соперники соскучились по футболу и постараются достойно сыграть в атаке. Именно поэтому думаю, что в грядущем поединке вполне возможен вариант «тотал больше 2.5 голов».
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